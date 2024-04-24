حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي في سوهاج

قررت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الأربعاء، حبس صاحب أكاديمية خاصة للعلوم التطبيقية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر إنشائه وإدارته كيانًا تعليميًا وهميًا دون ترخيص تحت مسمى "أكاديمية خاصة للعلوم التطبيقية والحاسب الآلي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ سوهاج، يفيد بورود إشارة من إدارة الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، بإنشاء «إسلام. ع»، 32 سنة، صاحب أكاديمية خاصة للعلوم التطبيقية، ويقيم أسيوط، كيان تعليمي وهمي دون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم استهداف مقر المؤسسة وضبط المتهم، وعثر على جهاز لاب توب بمشتملاته محمل بالعديد من البرامج والملفات الخاصة بالبرامج التعليمية المزمع منحها للدارسين و86 كارنيه منسوب صدوره للأكاديمية بأسماء بعض الدارسين الملتحقين بها في بعض التخصصات، وعدد من شهادات الخبره منسوب صدورها إلى مستشفتي خاصة بسوهاج، وكذلك كمية من الشهادات المنسوبة لبعض الجهات عن بعد مزورة، وعدد من الكشوف بأسماء طلاب الأكاديمية والمبالغ المسددة منهم نظير الالتحاق بالأكاديمية والمحتوى التعليمي الخاص بها، ودفاتر حضور وانصراف للطلاب بالأكاديمية وأكلاشيه، وكمية من أوراق الدعاية الخاصة بالأكاديمية، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.