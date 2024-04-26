الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بخطة الدوائر الأمنية.. تأمين 50 ألف مشجع بمباراة الأهلى ومازيمبى

تأمين مباراة الأهلي
تأمين مباراة الأهلي ومازيمبي

بخطة الدوائر الأمنية يؤمن رجال الأمن مباراة  الأهلي ومازيمبي المقرر لها العاشرة من مساء اليوم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية دوائرأمنية لتأمين دخول الجماهير ووصولهم للمدرجات، مع تحذيرهم بحمل شماريخ أو لافتات مسيئة أو أي ممنوعات.

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وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية طاقم التحكيم وممرات اللاعبين، وتخلق أجواء آمنة للجميع لحين انتهاء المباراة.

ويتأهل الفائز من مباراتي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي لمواجهة الفائز من مباراتي الترجي التونسي أمام ماميلودي صن داونز، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. وتجب ملاحظة أن مباراة الذهاب بين الترجي وصن داونز انتهت بفوز بطل تونس بهدف دون رد في رادس. وقد حصل النادي الأهلي على موافقة من الجهات المختصة لحضور 50 ألف مشجع في مباراة مازيمبي لدعم المارد الأحمر في اللقاء المصيري. الأهلي هو النادي الأكثر تحقيقًا للبطولة، ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثاني عشر في النسخة الحالية. ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبًا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

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