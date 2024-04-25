الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يُتابع جاهزية استاد القاهرة لمواجهة نصف نهائي أبطال أفريقيا

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تفقد استاد القاهرة الدولى للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلى ومازيمبي الكونغولي في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وأكد وزير الشباب والرياضة، علي جاهزية كافة المنشآت الرياضية المصرية؛ لاستقبال كافة المباريات والفعاليات والأحداث الدولية والقارية، بفضل دعم وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية.

 

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للجودو 


شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح البطولة الأفريقية للجودو للكبار المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقامة حاليًا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 35 دولة وتستمر حتى يوم 28 أبريل الجاري.


بحضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الأفريقية الأوكسا، سيتني رانديانا رئيس الاتحاد الأفريقي للجودو، والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو وأعضاء مجلس الإدارة، محمد يحيى رئيس شركة المتحدة للرياضة، وعدد من قيادات ورموز الرياضة المصرية، والسيد هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة، والأسطورة محمد رشوان بطل الجودو ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية.


وخلال كلمته، أكد أشرف صبحى على ريادة ومكانة الرياضة المصرية على مستوى القارة الإفريقية فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وما يحققه أبطال مصر من إنجازات فى جميع البطولات القارية، مشيرًا أن الدولة المصرية تحولت إلى قبلة لاستضافة كافة البطولات العالمية، وأن ما تحقق خلال الفترة الأخيرة في ملف استضافة البطولات هو إنجاز يضاف لسجل إنجازات الدولة المصرية في كافة المجالات.


وأعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المصري للجودو وكافة الفرق المشاركة في  منافسات البطولة، معربًا عن ثقته في نجاح البطولة والخروج بها بما يعكس صورة مصر الدولية التي وصلت إليها وأصبحت مقصدًا وقبلة للبطولات والأحداث الدولية، بفضل دعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية، وتطور البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية.


وأشاد الوزير بالجهد المبذول لاتحاد الجودو المصري تنسيقًا مع الإفريقي والمتحدة للرياضة، وزارة الشباب والرياضة؛ للعمل من أجل إنهاء كافة التجهيزات لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية للكبار، والمقرر انطلاقها اليوم الخميس وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.


وعبر سيتني رانديانا رئيس الاتحاد الأفريقي للجودو عن شكره العميق الدولة المصرية والسلطات المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الجهود المبذولة من أجل تذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات الخاصة بالوقود، وكذلك العملية التنظيمية للبطولة لتي تسير وفق أعلي المعايير والضوابط الدولية، قائلًا: "شكرًا مصر التقدم، شكرًا مصر النهضة، ونحن علي ثقة من نجاح البطولة علي الأراضي المصرية".


وأكد “مرزوق” أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، توفر كل الدعم للرياضة المصرية، فالقطاع يشهد طفرة وتطور غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة بفضل الدعم المقدم من الدولة أجهزتها.


تخلل حفل الافتتاح عروض فنية تحمل الطابع الأفريقي، بالإضافة لاستعراض المنتخبات المشاركة والبالغ عددها 35 منتخبًا.

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