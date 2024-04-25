وزير الرياضة يشكر "الطيران المدن" لتيسيرها إجراءات بعثة الزمالك

قدّم د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة شكر وتقدير للفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدني؛ لتسهيل الشركة إجراءات سفر بعثة نادي الزمالك إلى غانا، لمواجهة فريق دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

واطمئن وزير الشباب على جميع الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الزمالك وجميع المتطلبات المتعلقة بتواجد البعثة بغانا، معربًا عن خالص تمنياته للنادي بالعودة بتذكرة الصعود إلي النهائي الإفريقي من غانا، وكذلك حسم النادي الأهلي صعوده وتحقيق الفوز خلال مباراته مع فريق مازيمبي المقرر لها غدا باستاد القاهرة الدولى.

وأوضح الوزير أن الأندية المصرية قادرة على الفوز وتحقيق لقب البطولتين الأبطال والكونفيدرالية لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية، مشيرًا إلى أن الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، تعكس مدى اهتمام ودعم الرئيس السيسي، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها علي مختلف الأصعدة.

وشدد الوزير على دعم الدولة المصرية للأندية والمنتخبات الوطنية في مهامها التي تلعب من خلالها باسم الدولة المصرية.

وتفقد وزير الرياضة الصالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي؛ للوقوف على آخر التحضيرات لاستضافة مصر للبطولة الإفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وتقام البطولة خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجاري، بمشاركة 35 دولة، بما في ذلك منتخب مصر.

ورافق الوزير خلال جولته التفقدية المهندس مرزوق علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، وبعض أعضاء مجلس الإدارة وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، وتأتي هذه الزيارة استعدادًا لانطلاق البطولة، وللتأكيد على جاهزية مصر لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير.

وأكد وزير الشباب أن مصر تعتبر دائمًا مضيفًا رائعًا للفعاليات الرياضية الكبرى، ونحن مستعدون تمامًا لاستقبال المشاركين من 35 دولة.

وأضاف "أن هذه البطولة تشكل فرصة مهمة للرياضيين المصريين للتأهل لأولمبياد باريس 2024، ونحن ندعم رياضيينا في سعيهم للفوز بالميداليات وتحقيق النقاط اللازمة للتأهل".

تشارك في البطولة 35 دولة من بينها أنجولا، الجزائر، بوتسوانا، بنين، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، إفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، الجابون، جامبيا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، النيجر، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب إفريقيا، توجو، تونس، تنزانيا، زامبيا، ومصر.

وتحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة نظرًا لكونها تعد بطولة مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 700 نقطة ويعتمد نظام التأهيل في رياضة الجودو لأولمبياد باريس على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، ما يتطلب جهودًا كبيرة وتحقيق النجاح في عدد كبير من البطولات للحصول على فرصة التأهل للأولمبياد.