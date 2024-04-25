كل ما تريد معرفته عن مواجهة إياب الزمالك ودريمز الغاني المرتقبة بالكونفدرالية

كلما مر الوقت، أصبح البحث عن موعد المواجهة المرتقبة لنادي الزمالك ونظيره دريمز الغاني، بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، هو كل ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والزملكاوية بصفة خاصة، على كافة محركات جوجل، خلال الساعات الماضية.

ويأني ذلك، بعد تصريحات مسئولوا «كاف»، مؤخرا عن وجود نية شبه نهائية بإلغاء بطولة الكونفيدرالية، بداية من الموسم المقبل واعتبار النسخة الحالية من البطولة هي الأخيرة.

ويسعى الفارس الأبيض، بقيادة البرتغالي جوميز جوزيه، لكتابة اسمه بحروف من دهب وقيادة الفريق نحو لقب كأس الكونفيدرالية الثاني في تاريخ النادي، والأول له مع الزمالك، قبل إلغاءها.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفدرالية

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره دريمز الغاني، الأحد المقبل، على ملعب كوماسي، في إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفيدرالية

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مباراة الزمالك ودريمز الغاني، في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، على الهواء مباشرة، الأحد المقبل الموافق 28 أبريل.

وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري للمسابقات القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

تشادي للساحة وموريتاني للفيديو.. طاقم حكام الزمالك ودريمز بالكونفيدرالية

طاقم تحكيمي بقيادة التشادي الحاجي الأو محمد حكما للساحة، يقود مواجهة إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بين الزمالك ودريمز الغاني.

ويعاون التشادي في مهمته، كلا من الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي حكم مساعد أول، والإيفواري أدو هيرمان حكم مساعد ثاني، والموريشيوسي باتريس مليزار حكما رابعا، ويتواجد الموريتاني دحان بيده كحكم للفيديو، ويعاونه الموريشيوسي أحمد امتياز هيرالال.

وكان الزمالك، حقق تعادلا سلبيا بدون أهداف مع الفريق الغاني، في مواجهة الذهاب، التي أقيمت مساء الأحد الماضي على ستاد القاهرة الدولي.

«نهضة بركان» أما «اتحاد العاصمة»

ينتظر الفائز من مباراة الزمالك ودريمز الغاني، الفائز من طرف المواجهة الأخرى في نصف نهائي الكونفيدرالية، الذي يجمع بين نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

وكان «كاف»، قرر مؤخرا اعتماد فوز اتحاد العاصمة على نهضة بركان بثلاثية نظيفة، مع إقامة مواجهة الإياب في موعدها الأحد المقبل.

ويأتي قرار «كاف»، ضد الفريق المغربي، لرفضه خوض مباراة الذهاب الأحد الماضي بالطاقم الاحتياطي للفريق، متمسكا بالزي الأساسي له من أجل خوض اللقاء، وهو ما دعى حكم الساحة لإلغاءها.

لقب يتيم

يمتلك الزمالك لقب يتيم من الكونفيدرالية، كان في نسخة 2019، على حساب نهضة بركان المغربي، عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، عقب انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.