جماهير الزمالك للاعبين: من كوماسى "نصنع المستحيل" وعن الصعود لا يوجد بديل

حرصت جماهير الزمالك على التواجد في مران الفريق اليوم لدعم ومساندة اللاعبين قبل السفر إلى غانا لمواجهة فريق دريمز في إياب الدور نصف النهائي للكونفيدرالية الإفريقية.

ورفعت الجماهير لافتات مكتوبًا عليها: "من كوماسي نصنع المستحيل.. عن الصعود لا يوجد بديل".

وتسافر بعثة الزمالك غدًا الخميس إلى غانا لملاقاة دريمز عصر الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين يوم الأحد الماضي على استاد القاهرة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء تواجد بعض جماهير الزمالك لمؤازرة اللاعبين ورفع معنوياتهم قبل لقاء الأحد المقبل من أجل العودة بنتيجة إيجابية من غانا والتأهل للمباراة النهائية.

رئيس البعثة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى غانا غدًا الخميس لخوض مباراة إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري.

واستقر مجلس الإدارة على سفر البعثة بطائرة خاصة لتوفير كافة سبل الراحة للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.

وانتظم أحمد مصطفى "زيزو" وعمر جابر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران أمس الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

كان "زيزو" يعاني من إصابة في كاحل القدم تسببت في غيابه عن لقاء الذهاب وتماثل للشفاء وشارك بصورة طبيعية في مران اليوم، في حين كان يعاني عمر جابر من إصابة بشد في العضلة الضامة ما تسبب في غيابه عن اللقاء السابق، قبل أن ينتظم في مران أمس.