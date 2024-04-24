بسبب باتشيكو.. أيام تفصلنا عن إيقاف جديد للقيد فى الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أزمة جديدة على الأبواب داخل القلعة البيضاء بسبب القضايا على النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكد المصدر أن البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق سبق وأقام دعوى قضائية ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد.

وتابع المصدر:"باتشيكو طالب بالحصول على مليون و400 ألف دولار من إدارة الزمالك بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد".

وأكمل :"الزمالك حاول طوال الفترة الماضية الحل الودي مع باتشيكو لكن جميع المحاولات باءت بالفشل وتمسك بالحصول على قيمة مستحقاته كاملة".

وواصل :"الحكم النهائي في القضية خلال الأيام القليلة المقبلة وبأقصى تقدير سيكون نهاية أبريل الجاري وحال عدم دفع المبلغ سيتم إيقاف قيد الزمالك من جديد لمدة فترتين".

وأشار المصدر إلى أن بانشيكو قدم مستندات قوية ضد إدارة الزمالك وهو ما يرجح كفته من الناحية القانونية.

حكم “بوطيب”

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بإيقاف القيد بسبب مستحقات لاعب الفريق المغربي السابق خالد بوطيب.

ولم يكشف الزمالك عن مدة إيقاف القيد، حيث بلغت قيمة المستحقات المتأخرة 2 مليون و400 ألف يورو، أي ما يقارب 122 مليون جنيه مصري.

ولم تكن مشكلة باتشيكو هى الوحيدة التي تؤرق المجلس الأبيض، بالفترة الأخيرة الماضية، ولكن هناك مشكلة أضخم تتعلق بالمغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق، إذ إن الزمالك مطالب بسداد قرابة 2.5 مليون دولار للاعب (ما يقارب 122 مليون جنيه مصري)، وحال عدم الدفع، سيتم إدراج حكم بإيقاف القيد للقلعة البيضاء لمدة 3 فترات مقبلة تبدأ من الصيف المقبل مرورًا بالميركاتو الشتوي في يناير المقبل، ويحرم الفريق من إبرام أي صفقات جديدة في صيف 2025، ولكن حال دفع المبلغ المستحق لـ خالد بوطيب، تنتهي الأزمة.