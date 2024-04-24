الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل.. رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

خالد بوطيب
خالد بوطيب

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بإيقاف القيد بسبب مستحقات لاعب الفريق المغربي السابق خالد بوطيب.

ولم يكشف الزمالك عن مدة إيقاف القيد، حيث بلغت قيمة المستحقات المتأخرة 2 مليون و400 ألف يورو، أي ما يقارب 122 مليون جنيه مصري.

أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب

ولم تكن مشكلة باتشيكو هى الوحيدة التي تؤرق المجلس الأبيض، بالفترة الأخيرة الماضية، ولكن هناك مشكلة أضخم تتعلق بالمغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق، إذ إن الزمالك مطالب بسداد قرابة 2.5 مليون دولار للاعب (ما يقارب 122 مليون جنيه مصري)، وحال عدم الدفع، سيتم إدراج حكم بإيقاف القيد للقلعة البيضاء لمدة 3 فترات مقبلة تبدأ من الصيف المقبل مرورًا بالميركاتو الشتوي في يناير المقبل، ويحرم الفريق من إبرام أي صفقات جديدة في صيف 2025، ولكن حال دفع المبلغ المستحق لـ خالد بوطيب، تنتهي الأزمة.

وإلى جانب الأزمتين السابقتين، هناك مشكلة أخرى تتمثل في المستحقات المتأخرة للتونسي الدولي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، ولكنها لم تصل لمرحلة الحسم بعد.

الزمالك فيفا إيقاف القيد القيد خالد بوطيب

مواد متعلقة

ثلاثي الزمالك على رادار بيراميدز لتعويض رحيل السعيد

الزمالك يكشف موقف أحمد فتوح من مباراة دريمز الغانى

الأكثر قراءة

عاجل.. رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

عاجل|الحكومة توافق على إنشاء منطقتين استثمارية وحرة فى رأس الحكمة

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

اعترافات مغتصب رضيعة فى مدينة نصر: وضعتها فى كيس أسود ورميتها فى القمامة

استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

الصيادون عن حملة "مقاطعة الأسماك": "نحن المتضررون.. وهذه هى الحلول"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة