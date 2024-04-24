عاجل.. رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بإيقاف القيد بسبب مستحقات لاعب الفريق المغربي السابق خالد بوطيب.

ولم يكشف الزمالك عن مدة إيقاف القيد، حيث بلغت قيمة المستحقات المتأخرة 2 مليون و400 ألف يورو، أي ما يقارب 122 مليون جنيه مصري.

أزمة مستحقات المغربي خالد بوطيب

ولم تكن مشكلة باتشيكو هى الوحيدة التي تؤرق المجلس الأبيض، بالفترة الأخيرة الماضية، ولكن هناك مشكلة أضخم تتعلق بالمغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق، إذ إن الزمالك مطالب بسداد قرابة 2.5 مليون دولار للاعب (ما يقارب 122 مليون جنيه مصري)، وحال عدم الدفع، سيتم إدراج حكم بإيقاف القيد للقلعة البيضاء لمدة 3 فترات مقبلة تبدأ من الصيف المقبل مرورًا بالميركاتو الشتوي في يناير المقبل، ويحرم الفريق من إبرام أي صفقات جديدة في صيف 2025، ولكن حال دفع المبلغ المستحق لـ خالد بوطيب، تنتهي الأزمة.

وإلى جانب الأزمتين السابقتين، هناك مشكلة أخرى تتمثل في المستحقات المتأخرة للتونسي الدولي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، ولكنها لم تصل لمرحلة الحسم بعد.