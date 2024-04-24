للإياب.. موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفيدرالية 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام دريمز الغاني والقنوات الناقلة، بنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، أصبح هو كل ما يبحث عنه عشاق ومتابعي عالم الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء بصفة خاصة، على مدار الساعات القليلة الماضية، عبر كافة محركات جوجل.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفيدرالية الإفريقية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على نظيره دريمز الغاني.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام الفريق الغاني، الأحد المقبل الموافق 28 أبريل، على ملعب كوماسي، في إطار إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

ويأتي ذلك، بعد التعادل السلبي للفارس الأبيض أمام الفريق الغاني في مواجهة الذهاب، على الرغم من الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه، الذي سبق المباراة، عقب الفوز على غريمه التقليدي الأهلي في القمة الـ127 بهدفين مقابل هدف، منتصف أبريل الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفيدرالية

تنقل مباراة الزمالك ودريمز الغاني، في إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها الأحد المقبل 28 أبريل، على ملعب كوماسي في العاصمة الغانية أكرا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للبطولة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

طاقم حكام مواجهة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني بالكونفيدرالية

يقود مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بين الزمالك ودريمز الغاني، تحكيمي طاقم مكون من التشادي الحاجي الأو محمد حكما للساحة، ويعاونه الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي حكم مساعد أول، والإيفواري أدو هيرمان حكم مساعد ثاني، والموريشيوسي باتريس مليزار حكما رابعا، ويتواجد الموريتاني دحان بيده كحكم للفيديو، ويعاونه الموريشيوسي أحمد امتياز هيرالال.

تجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت مساء الأحد الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.