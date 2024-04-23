طبيب الزمالك: محمد عواد جاهز لمباراة دريمز ونتيجة الأشعة مطمئنة

قال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد عواد، حارس مرمى الأبيض، جاءت مطمئنة.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب يعاني فقط من آلام أسفل الظهر، وسيتواجد مع الفريق في مباراة دريمز الغاني المقبلة في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

كان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

مران الزمالك

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

وتولى جواو ميجيل، مخطط الأحمال بالفريق، قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة بالكرة، من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا للمباراة المقبلة أمام بطل غانا.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس من التدريبات الجماعية.

كان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ينهي اليوم الثلاثاء أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، في ظل الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية.