الأربعاء 24 أبريل 2024
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رياضة

الزمالك يؤكد جاهزية فتوح لمباراة دريمز الغاني وتأهيل صبحي وأوباما

أحمد فتوح
أحمد فتوح

أدى محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني الحارس من إصابة بمزق في العضلة الضامة، ويحرص الجهاز الطبي على تجهيز محمد صبحي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويواصل الفريق على ملعب النادي استعدادًا للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

وتعادل الزمالك مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تأهيل أوباما

وبدأ يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المشاركة تدريجيًا في تدريبات الأبيض، بعدما خضع في وقت سابق لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في الفك.

وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك التي أقيمت اليوم استعدادًا للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطلب الجهاز الطبي للفريق من يوسف أوباما عدم الالتحام في التدريبات خوفًا من تجدد الإصابة.

ويواصل الفريق على ملعب النادي استعدادًا للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما  مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتماثل فتوح من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة الأهلي السابقة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وشارك في مران اليوم بصورة طبيعية.

الزمالك محمد صبحى كأس الكونفدرالية الإفريقية الكونفدرالية دريمز

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