الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عودة الثلاثى المصاب.. قائمة الزمالك لمواجهة نصف نهائى الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز القائمة التي ستخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السابعة مساء الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأبيض القاهرة صباح غدٍ متجهة إلى غانا على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لخوض اللقاء المرتقب أمام دريمز. 

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من: حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبدالرحمن نفاد. 

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبدالله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبدالرازق "شيكابالا"- مصطفى شلبي- أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينيولا.

وحرصت جماهير الزمالك على التواجد في مران الفريق اليوم لدعم ومساندة اللاعبين قبل السفر إلى غانا لمواجهة فريق دريمز في إياب الدور نصف النهائي للكونفيدرالية الإفريقية.

ورفعت الجماهير لافتات مكتوب عليها: "من كوماسي نصنع المستحيل.. عن الصعود لا يوجد بديل".

وتسافر بعثة الزمالك غدًا الخميس إلى غانا لملاقاة دريمز عصر الأحد المقبل في إياب الدور نصف النهائي.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين يوم الأحد الماضي على استاد القاهرة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء تواجد بعض جماهير الزمالك لمؤازرة اللاعبين ورفع معنوياتهم قبل لقاء الأحد المقبل من أجل العودة بنتيجة إيجابية من غانا والتأهل للمباراة النهائية.

رئيس البعثة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى غانا غدًا الخميس لخوض مباراة إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري.

واستقر مجلس الإدارة على سفر البعثة بطائرة خاصة؛ لتوفير كافة سبل الراحة للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

الجهاز الفني ل البرتغالي جوزيه جوميز نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الزمالك

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