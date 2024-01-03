محافظ مطروح: 13 فرصة عمل لذوي الهمم ضمن مبادرة "مصر بكم أجمل"

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة مع مراعاة نسبة ال5% للشباب من ذوى الهمم والعزيمة تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتوفير حياة كريمة لتلك الفئة وإدماجهم في المجتمع وتحقيق فرص معيشية أفضل لهم.

مبادرة مصر بكم أجمل

وقال شعيب إن مكاتب التشغيل بمديرية العمل بمطروح نجحت ضمن مبادرة (مصر بكم أجمل) التي تنفذها وزارة العمل في توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد 13 من الشباب من أبناء مطروح من ذوي الهمم من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل، وذلك بعد المرور على عدد من منشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.

_ ذوي الهمم

وأوضح عاطف درويش، مدير عام مديرية العمل بمحافظة مطروح، أن التعيين دائم ومؤقت لمساعدة ذوي الهمم في إيجاد مورد رزق لهم.

وفى سياق آخر، كان قد قدّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر والتقدير لوزارة البترول والثروة المعدنية، برئاسة المهندس طارق الملا، لرعايته وحرصه على الدعم والمشاركة المجتمعية الفاعلة من الوزارة للمجتمعات المحلية، خاصة بقريتي جلال وسواني سمالوس بالضبعة، وأيضًا جمعية الأورمان الشريك المنفذ للأنشطة، والتي نظمت عددا من القوافل الصحية والقوافل الطبية، وعددًا من المشروعات الاقتصادية للأسر بما تستهدفه من تحسين مستوى المعيشة، مع ما تدره لهم من دخل وتحقق مزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال حفل ختام المرحلة الأولى من مشروع المسئولية المجتمعية بقريتى جلال وسواني سمالوس بمدينة الضبعة، بحضور المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندسة سوزان محب عن جمعية الأورمان، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، والدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة، والعمد والمشايخ، ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، وعدد من أهالي قريتي جلال وسواني سمالوس.