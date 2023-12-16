الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: توزيع 250 رأس ماعز على 50 أسرة وإنشاء 48 بئرًا لتخزين مياه الأمطار

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قدّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر والتقدير لوزارة البترول والثروة المعدنية، برئاسة المهندس طارق الملا، لرعايته وحرصه على الدعم والمشاركة المجتمعية الفاعلة من الوزارة للمجتمعات المحلية، خاصة بقريتي جلال وسواني سمالوس بالضبعة، وأيضًا جمعية الأورمان الشريك المنفذ للأنشطة، والتي نظمت عددا من  القوافل الصحية والقوافل الطبية، وعددًا من المشروعات الاقتصادية للأسر بما تستهدفه من تحسين مستوى المعيشة، مع ما تدره لهم من دخل وتحقق مزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال حفل ختام المرحلة الأولى من مشروع المسئولية المجتمعية بقريتى جلال وسواني سمالوس بمدينة الضبعة، بحضور المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندسة سوزان محب عن جمعية الأورمان، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، والدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة، والعمد والمشايخ، ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، وعدد من أهالي قريتي جلال وسواني سمالوس. 

وتضمنت المشروعات التى لاقت استحسان وشكر المجتمع المحلى المستهدف توزيع عدد 250 رأس ماعز على 50 أسرة، بواقع 5 رءوس لكل أسرة.

كما تضمنت إنشاء 48 بئرا لحصاد وتخزين مياه الأمطار، وإنشاء 8 أبراج حمام، وذلك بمتابعة من مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة تنمية القرية، وكذلك تنظيم 12 قافلة طبية تم توقيع الكشف الطبي خلالها على عدد 2400 مواطن، مع تقديم الأدوية والعلاج مجانا بمتابعة من مديرية الصحة، بالإضافة إلى 12 قافلة بيطرية قامت بالكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني لعدد 43 ألف رأس، بمتابعة من مديرية الطب البيطري بمطروح. 

وأكد محافظ مطروح متابعته كافة جهود مشروعات المشاركة المجتمعية، مع التوجيه لكافة الجهات التنفيذية للتعاون والتنسيق الكامل لتنفيذ هذه المشروعات بكل دقة، وتوفير كافة الإمكانات وتيسير الوصول إلى كافة المستحقين، وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا. 

ودعا محافظ مطروح إلى استمرار جهود المشاركة المجتمعية وتنفيذ مرحلة ثانية من هذه المشروعات في مناطق أخرى، بالتنسيق مع المحافظة وأجهزتها التنفيذية، بما يحقق المزيد من الفرص الحقيقية من التنمية وتحسين الدخل للأسر الأكثر احتياجًا، وبما يواكب جهود الدولة فى تحقيق مزيد من الحياة الكريمة وصولًا إلى  أقصى المناطق والتجمعات.

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