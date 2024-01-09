رئيس مرسى مطروح: رفع كفاءة وتطوير شوارع حي الشروق بالكيلو 7

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع حي الشروق بالكيلو 7 ضمن خطة الرصف 2023-2024، ونقل جميع الأكشاك تمهيدا لعملية التطوير الشاملة للشوارع ووضع طبقة أساس قبل أعمال التوسعة والرصف، كما تم الانتهاء من رصف شوارع المنطقة السكنية بالكيلو 1 بجوار مدرسة الثانوية الصناعية لتنتهي مشاكل الطرق الترابية، في خطة الاستثمارية 2022-2023، المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تلبية لمطالب أهالي المنطقة.

_ خطة الرصف 2023-2024

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال رفع كفاءة شوارع عزبة العجارمة من جانب مسجد عثمان بن عفان إلى مدرسة علي بن طالب ضمن خطة الرصف لعامي 2023-2024، مع استمرار أعمال الرصف وتركيب بلاط الانترلوك في الشوارع الضيقة، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية استجابة للنداءات، ليكون منسجمًا مع المنطقة ويتناسب مع الشكل الحضاري المناسب لسكانها.

_ الخطة الاستثمارية



وأشار عبد المجيد إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف مناطق العمدة فرج وعزبة العسكر، ضمن خطة الصف بالخطة الاستثمارية 2022-2023. وذلك بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية في المنطقة، مثل أعمال كهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والغاز، والتليفونات. كما تم الانتهاء من رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر بعد الانتهاء من تنفيذ الأرصفة وتركيب الإنترلوك. وتم وضع طبقة الأساس لشوارع السواني البحرية، ووراء المعهد الديني بعلم الروم تمهيدًا لأعمال الرصف. كما يجري حاليًا تركيب البلدورات والإنترلوك لبعض الشوارع الرئيسية. وتم الانتهاء من رصف شوارع عزاز وربطها بشوارع مساكن اللوكس حتى كلية التربية وشارع التهريب، ضمن الأعمال الجارية في منطقة شارع عزاز كمرحلة أولى بالخطة الاستثمارية.



_ تحويل مسار التيار الكهربائي



واشار إلى أنه جار العمل لاستكمال أعمال تحويل التيار الكهربائي من هوائي إلى أرضي، لشوارع الملح وأحمد عرابي والغرباوي في منطقة علم الروم، ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022-2023، بهدف تحسين أداء التيار الكهربائي والإنارة في تلك المناطق السكنية كجزء من جهود التطوير في المدينة في قطاع الكهرباء. كما يتم وضع أعمدة إنارة جديدة في المناطق التي تم فيها دفن الكابلات الأرضية، بإشراف ومتابعة من إدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة بالتعاون مع الشركة المنفذة وشركة كهرباء البحيرة. كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشاريع الجارية في قطاع الكهرباء بالمدينة والمركز.

رفع كفاءة وتطوير شوارع حي الشروق

رفع كفاءة وتطوير شوارع حي الشروق

رفع كفاءة وتطوير شوارع حي الشروق

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