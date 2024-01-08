إعدام 40 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمطروح

قال محمد أنور مدير عام السياحة بمحافظة مطروح، أنه تم تنظيم حملة اليوم الاثنين على عدد من المطاعم، أسفرت عن تحرير 8 محاضر نظافة لعدم استكمال الشهادات الصحية، وتشغيل اجانب بدون ترخيص،كذلك توقيع ٦ انذارات للالتزام بالسلامة والصحة المهنية ومخالفات عمل شهادات صحية وبيئية وعقود عمل وأجور وملفات خدمة.

إعدام مواد غذائية

وأشار مدير عام السياحة بمحافظة مطروح، إلى أن أسفرت الحملة أيضا عن إعدام كمية 40 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الادامى.

تكثيف الحملات التفتيشية

جاء ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح، في متابعة المعروض من السلع الغذائية بالمحلات والمطاعم،وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية من خلال جميع الجهات المعنية حرصا على سلامة وصحة المواطنين ومنع أى تجاوزات.

وفي سياق آخر، أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اهتمام المحافظة بتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر ثقافة العمل الحر لتوفير مصدر دخل مناسب وحياة كريمة لهم ولأسرهم، مشيدًا بجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في هذا الشأن.

وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة، موَّل عدد 1456 مشروعًا بتكلفة تمويلية بلغت 144.5 مليون جنيه، وفرّت من خلالها عدد 4874 فرصة عمل لأبناء المحافظة، تنوعت ما بين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الإقراض المباشر وذلك خلال الأربع سنوات الماضية في الفترة من عام 2020 وحتى 2023.

وأضاف المهندس حسام صالح، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة مطروح، أن الجهاز قام أيضًا من خلال وحدة تقديم الخدمات بالجهاز خلال تلك الفترة بإصدار عدد (575) ترخيص نشاط مؤقت وعدد (435) رخصة نهائية وإصدار (645) بطاقة ضريبية و(572) شهادة تصنيف وعدد (526) شهادة مزايا مع توفيق أوضاع عدد (59) رخصة مؤقتة وفتح عدد ( 45) ملف بالتأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى منح عدد( 508) رخصة مؤقتة و(412) رخصة نهائية للمشروعات الجديدة.