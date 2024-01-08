الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتابع الأعمال الجارى تنفيذها بمشروعات الخطة الاستثمارية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عدد من  الأعمال الجارى تنفيذها  بمشروعات الخطة الاستثمارية  في إطار توفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية والمشروعات التنموية والخدمية، بنطاق المحافظة خاصة في قطاع رصف ورفع كفاءة  الطرق والشوارع، مشيرا إلى أنه يجري  تنفيذ عددا من المشروعات بقطاع الرصف بمختلف مدن ومراكز المحافظة  لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والتيسير عليهم.

رفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية


وأوضح المهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة انه  جارى  أعمال رفع كفاءة  عددا من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء  بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف  مشيرا انه يجرى  حاليا تنفيذ أعمال  رصف ورفع كفاءة شارع النايل سات وشارع الدائري مدينة الحمام  بطول ٦.٢ كم  بتكلفة  بلغت ٢٠،٣ مليون جنيه وأعمال  رصف طرق بمدينة مرسى  مطروح منها  شارع المجمع ك ٢  وتجمع البورمة ورصف ورفع كفاءه شوراع عمارات ك ٧ وتفريعاتها ( المدخل الرئيسي بطول ١ كم  و شارع الهلال بطول ٦٥٠ م وشوارع متفرقه بطول ٦ كم ) بتكلفة ٤٠ مليون جنيه،وكذلك رصف  منطقة الشيخ عطيوة  بأجمالي تكلفة ٣٩،٦ مليون جنيه. 

رصف ورفع كفاءة الطرق

وأكد على تنفيذ  أعمال رصف ورفع كفاءة طرق بمركز ومدينة براني بطول ٤،٢٠٠كم بتكلفة ١٤،٦ مليون جنيه ورصف طرق بمركز ومدينة النجيلة بإجمالي أطوال ٣.٥كم بجانب تنفيذ أعمال رفع كفاءة مدخل الضبعة الرئيسي بطول كم بتكلفه ٧،٩مليون جنيه.

معدلات ونسب التنفيذ

وشدد اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح  على المتابعة المستمرة لتنفيذ الاعمال مع الوقوف على معدلات ونسب التنفيذ وتذليل  أي معوقات للإسراع  بها وتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

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