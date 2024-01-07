الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب رئيس منظمة خريجى الأزهر يشارك أقباط مطروح فرحتهم فى عيد الميلاد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الشيخ عطية سالم، نائب رئيس فرع منظمة خريجي الأزهر بمطروح، نائبًا عن رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء مريم وسط مدينة مرسي مطروح، بحضور محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

ذكرى ميلاد السيد المسيح

وقدم نائب رئيس الفرع التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين متجمعين في نسيج واحد في ألفة ومحبة دائمًا؛ وأن ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام تؤكد قيم المحبة والرحمة والتسامح، مشددًا على ضرورة التمسك بتلك القيم والعمل بها من خلال التعاون البناء والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن واستقراره. 

ودعا فضيلته الله عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية ومحافظة مطروح بكل الخير والرخاء والتقدم والازدهار، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة أمنها واستقرارها، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قد بعث ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في نص البرقية: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لقداستكم  بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح، وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة؛ بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة "عيـد الميلاد المجيـد"، سائلين المولى عز وجل دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".

وبعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة  للأنبا باخوميوس مطران البحيرة والإسكندرية وشمال أفريقيا، وعدد من الوزراء والمحافظين الأقباط. 

نائب رئيس منظمة خريجى الأزهر يشارك أقباط مطروح فرحتهم فى عيد الميلاد
نائب رئيس منظمة خريجى الأزهر يشارك أقباط مطروح فرحتهم فى عيد الميلاد
نائب رئيس منظمة خريجى الأزهر يشارك أقباط مطروح فرحتهم فى عيد الميلاد
نائب رئيس منظمة خريجى الأزهر يشارك أقباط مطروح فرحتهم فى عيد الميلاد
نائب رئيس منظمة خريجى الأزهر يشارك أقباط مطروح فرحتهم فى عيد الميلاد
نائب رئيس منظمة خريجى الأزهر يشارك أقباط مطروح فرحتهم فى عيد الميلاد
منظمة خريجي الأزهر بمطروح قداس عيد الميلاد المجيد كنيسة السيدة العذراء مريم مطروح محافظة مطروح

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