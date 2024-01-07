الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يستقبل رئيس مجلس العمد والمشايخ الجديد

محافظ مطروح يستقبل
محافظ مطروح يستقبل رئيس مجلس العمد

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، العمدة خير رسلان، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح السابق، مقدمًا له الشكر على فترة توليه المجلس، مع إهدائه نسخة من كتاب الله المصحف الشريف، متمنيًا له التوفيق دائمًا، والعمدة عبدالكريم يونس الصافي المحفوظي، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح الجديد. 

وقدَّم محافظ مطروح التهنئة للعمدة عبدالكريم يونس الصافي المحفوظي، لتوليه مهام منصبه كرئيس لمجلس عمد ومشايخ مطروح، مؤكدًا تقديم كل أوجه التعاون والدعم للمجلس، مع أهمية دوره السياسي والاجتماعي في تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي مع ما يقوم به المجلس من تعاون مع جميع الجهات وتواصل وتفاعل مع المواطنين ونقل مطالبهم واحتياجاتهم، كذلك ما يقام من خلاله من تقارب ومصالحات أو جلسات عرفية تحقق مزيدًا من الاستقرار المجتمعي. 

محافظ مطروح يستقبل رئيس مجلس العمد
محافظ مطروح يستقبل رئيس مجلس العمد
محافظ مطروح يستقبل رئيس مجلس العمد
محافظ مطروح يستقبل رئيس مجلس العمد
محافظ مطروح يستقبل رئيس مجلس العمد
محافظ مطروح يستقبل رئيس مجلس العمد
محافظ مطروح مجلس عمد ومشايخ مطروح رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح مطروح الدعم والتعاون

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