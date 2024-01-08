بتكلفة 2 مليار جنيه.. محطة تحلية مياه الرميلة 4 بمطروح تسد العجز المائي بالمحافظة (إنفوجراف)

حظيت محافظة مطروح خلال السنوات الماضية باهتمام القيادة السياسية وكانت ضمن الأولويات أثناء وضع الخطط التنموية والمشروعات القومية، وكان ضمن تلك المشروعات إنشاء محطة تحلية مياه الرميلة 4 لسد العجز المائي بالمحافظة وتوفير المياه الصالحة للشرب.

وتستعرض "الدستور" بالانفوجراف أهم المعلومات عن محطة تحلية مياه الرميلة 4.

_ تقع المحطة في منطقة الرميلة شرق مدينة مرسى مطروح

_سيتم افتتاحها فى 2024

_ تم انشاؤها لسد العجز المائي الموجود بالمحافظة

_ ستعمل المحطة بطاقة إنتاجية 65 ألف متر3 يوم

_ قابلة للتوسع حتى 130 ألف متر3/ يوم

_ تكلفة إنشاء المحطة 2 مليار جنيه

_ تضم المحطة مأخذًا بحريًا وعنبر مياه طلمبات منتجة، عنبر ال ro " التحلية "، غرفه المحولات، غرفة وحدة التوليد، خزانات الفلاتر الرملية، خزانات الفلاتر القطنية، مبني وحدة التوليد، المبني الإداري وسكن العاملين، مبنى المعمل، بالإضافة إلى الموقع العام للمحطة والذي يتضمن الأسوار والطرق الداخلية والمسطحات الخضراء.

مشروع الصرف الصحي المتكـامل

وفى سياق آخر، كان قد قال المهندس أحمد نصر، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن مشروع الصرف الصحي المتكـامل طاقة 14 ألف م3 /يوم بمدينـة الضبعه يتكون من 4 محطات رفع وهي محطة رفع رئيسية، محطة رفع فرعية بالضبعة الجديدة، محطة رفع رئيسية، محطة رفع فرعية بالضبعة القديمة.

وأوضح خلال حديث سابق لـ"الدستور، أن المحطة تضم أيضًا من شبكات انحدار بطول ١٦٠ كم تقريبًا و٤ خطوط طرد بطول ۳۰ كم. ط تقريبًا، بالإضافة إلى الحل العاجل الدائم للوحدة المدمجة لمعالجة الصرف الصحي الخاص بالقرية البدوية بالضبعة الجديد طاقة ١٠٠٠ م3 / يوم.

وأكد أن تلك المحطة هى إحدى المشروعات القومية التى تم إنشاؤها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه وتم دخولها الخدمة في 11 سبتمبر 2019.