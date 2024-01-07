الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

محافظ مطروح يشارك
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

قدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، التهنئة للأخوة الأقباط بمطروح بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة مرسي مطروح، يرافقه اللواء أحمد سيف مساعد قائد المنطقة، والعميد أحمد الخيال والمستشار يحيى الحوفي رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح، والقيادات القضائية والأمنية والتنفيذية والأزهر والأوقاف، وعدد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني، وأهالي مطروح. 

وبعث محافظ مطروح، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

الوحدة والتكاتف

وخلال كلمة الوعظ للأب متى زكريا راعي كنائس مطروح، وجه الشكر للقيادة السياسية وحرصها على الوحدة  والتكاتف والأخوة بين جميع أبناء مصر، مع حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم التهنئة بالكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كذلك الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح لحرصه  على التواصل  الدائم وتقديم التهنئة يرافقه العديد من قيادات المحافظة. 

ميلاد سيدنا عيسى

وأشار  إلى تحية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لأهالى مطروح، مؤكدًا على أن المحبة لا تسقط، موضحًا عدد من الدروس المستفادة في ميلاد سيدنا عيسى في حياتنا، منها الحرص على نقاء القلوب وطهرها دائمًا، والحفاظ على نعمة الأمن والأمان، والثقة دائمًا بالله والإيمان به، واللجوء إلى الله دائمًا فهو الحامي والحافظ، وأن تتسم أنفسنا دائمًا بالتواضع والسمو بعيدًا عن الشهوات، كذلك ضرورة الحرص على الستر بين الناس، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويبارك فيها، ويجعل العام الجديد عام تنمية وتقدم ورخاء، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
محافظ مطروح عيد الميلاد المجيد كنيسة السيدة العذراء مريم مطروح البابا تواضروس الثاني

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محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

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