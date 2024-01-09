22 يناير.. توجيه قافلة طبية جراحية مجانية إلى مركز سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن مركز ومدينة سيوة يستقبل في الفترة من 22 وحتى 25 يناير الجاري قافلة طبية وجراحية مجانية من جمعية الليدرز الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء بمستشفى سيوة المركزي.

التخصصات الطبية المختلفة

وأوضح ان تضم القافلة العديد من التخصصات الطبية المختلفة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية في التخصصات التالية، ( الجراحة العامة- جراحة أورام – جراحة الرمد وزراعة العدسات – طب وجراحة الأطفال – جراحة الشرج والقولون – جراحات الجهاز الهضمي – طب جراحة عظام – جراحات الأنف والأذن).

تقديم كافة التيسيرات



ووجه محافظ مطروح بالتنسيق التام بين مديرية الصحة ومركز مدينة سيوة لتقديم كافة التيسيرات وتذليل أي معوقات أمام سير القافلة مع الاعلان المسبق عنها لتعريف المواطنين بها مقدما الشكر لجمعية "الليدرز الاجتماعية"، ولجهود جميع مؤسسات المجتمع المدني التي تسير جنبا إلى جنب بالتعاون مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم والوصول بالخدمات الطبية والصحية لجميع المناطق البعيدة والنائية التي تحتاج إلى مزيد الدعم لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لهم.

الكشف الطبي على 327 منتفعًا في قريتي أبو ميلاد والظافر ببراني

وفى سياق آخر، كان قد قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان إعلامي، أن القافلة الطبية المجانية لأهالي قريتي أبو ميلاد والظافر ببراني، أنهت أعمال الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة خلال يومي 6 و7 يناير، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 327 منتفعًا، وصرف العلاج بالمجان تحت إشراف الدكتور حجازى محمد منسق القوافل العلاجية، حيث سجلت عيادة الباطنة 72 حالة وعيادة الجراحة 41 حالة وعيادة الأطفال 181 حالة وعيادة النسا 9 حالات وعيادة الأسنان 24 حالة.

وأشار إلى أنه تم تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لـ29 منتفعًا وخدمات المعمل لـ25 منتفعًا، والأشعة لمنتفعين اثنين، والتثقيف الصحي لـ154 منتفعًا، مضيفًا أنه تم إطلاق أعمال قافلة طبية مجانية بقرية غوط الوز التابعة لمدينة برانى غرب مطروح يومي 8 - 9 يناير الجاري، لتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية لأهالي المنطقة والقرى المجاورة.

يأتي ذلك استمرارًا لعمل القوافل الطبية المجانية ضمانًا لحياة كريمة وفق توجيهات القيادة السياسية والتي تستهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا للخدمة الطبية بنطاق المحافظة.