محافظ مطروح يناقش خطر الأنيميا المنجلية على صحة المجتمع السيوي

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته لواحة سيوة اجتماعا لمناقشة سبل مواجهة خطر الأنيميا المنجلية علي صحة المجتمع السيوي بحضور محمد بكر رئيس مركز ومدينه سيوة، والدكتور اسلام عساف وكيل مديرية الصحة بمطروح، وأحمد علي باغي سكرتير المركز، والدكتورأبو بكر ماهر مدير الإدارة الصحية بسيوة، والحاج احمد حبون ممثلا عن المجتمع المدني وممثلي جمعيه سيوة لتنميه المجتمع وحمايه البيئة.



الأنيميا المنجلية

ووجه محافظ مطروح بسرعة توفير مقر لعيادة التأمين الصحي بمستشفي سيوة المركزي، واستحداث عياده بمستشفي سيوة المركزي لعلاج الأنيميا المنجلية لمن يثبت حمله للمرض من المقبلين على الزواج مع توفير العلاج الخاص بالأنيميا المنجلية بصيدلية نفقة الدولة بمستشفي سيوة المركزي والتى تم تشغيلها خلال الأشهر الماضية.

التأمين الصحي



وتيسيرا على طلاب مدارس سيوة وجه محافظ مطروح، رئيس مدينه سيوة بتوفير مندوب لإنهاء ملفات الطلاب المتعلقة بالتأمين الصحي بمطروح لحين انهاء عيادة التامين الصحي بسيوة مؤكدا حرص المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة علي سرعة العمل على استقدام الأطباء للكشف ومتابعة الحالة الصحية لمن يثبت اصابتهم بالأنيميا المنجلية من أهالي سيوة.

عجز التمريض والأطباء



ومن ناحية أخرى تم مناقشة عجز التمريض والأطباء بالمستشفي وأفاد وكيل مديرية الصحة بسرعة دراسة الموضوع للنظر في العدد المطلوب وكيفيه توفير العجز في أقرب وقت ممكن.



ياتى ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية برفع مستوي الخدمات المقدمة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم تحقيقا لرؤية مصر2030، وإستمراراّ لجهود محافظة مطروح في تلبية مطالب المواطنين وحل المشاكل وخاصة الصحية والوقوف علي احتياجاتهم من الخدمات الطبية والارتقاء بمنظومة الصحة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لجميع الفئات.