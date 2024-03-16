السبت 16 مارس 2024
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محافظات

صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية بقرية المثاني

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح قافلة طبية مجانية في قرية المثانى التابعة لإدارة النجيلة الصحية غرب مطروح يومي الإثنين والثلاثاء ١٨ - ١٩ مارس، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين. تتضمن أعمال القافلة الطبية الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكداً العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحي على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

وأضاف أن القافلة يتم تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي محمد، منسق القوافل العلاجية، وتضم العديد من التخصصات، منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحي)، بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية مثل إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين مجانًا، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة إلى عمل ندوات للتوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.
وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح، وذلك تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.
ونوه وكيل وزارة الصحة إلى أن ندوات التوعية والتثقيف تشمل نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وذلك استمرارًا في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين بصورة مستدامة.

مديرية الصحة بمطروح قافلة طبية مجانية قرية المثانى إدارة النجيلة الصحية غرب مطروح

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