64 فريقًا تشارك فى نهائى الدورات الرمضانية بمطروح

أعلن الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، عن بدء تنفيذ الدورات الرمضانية بمراكز الشباب بمدن محافظة مطروح الثماني ضمن خطة أنشطة مراكز الشباب خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وقال خلال حديثه لـ"الدستور"، إنه ستتم إقامة نهائي دوري الأندية والأحياء الشعبية في لعبة تنس الطاولة وخماسي كرة القدم بمشاركة ٦٤ فريقًا على مستوى المحافظة وسيتم تصعيد الفريق الفائز بالمركز الأول للمشاركة في التصفيات النهائية التي تقيمها وزارة الشباب على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان.

الدورة الرمضانية

وأكد أنه ستتم مشاركة فريق "١٠٠٠ حلم.. ١٠٠٠ بنت" في الدورة الرمضانية التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن مديرية الشباب والرياضة في محافظة مطروح ستنفذ دورة رمضانية في مختلف الألعاب في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.