وكيل شباب مطروح: مسابقة لحفظ القرآن الكريم فى سيوة

قال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن مركز شباب سيوة نفذ مسابقة حفظ القرآن الكريم للطلائع، وذلك في أجواء قوية من المنافسة بين الطلائع المشاركين للحصول على المراكز الأولى.

_ مسابقة حفظ القرآن الكريم

وأكد "رفاعي" أن مسابقة حفظ القرآن الكريم جاءت في الجزء الثلاثين من القرآن الكريم "جزء عم" وبمشاركة 15 طليعا من مختلف المناطق بواحة سيوة، حيث قام باختبار المشاركين الشيخ أنور حمودة، المحفظ بمعهد الدكرور الأزهرى، وسوف يتم إعلان نتائج المسابقة وتكريم الفائزين في الحفل الختامي لدورة مركز شباب سيوة لكرة القدم المقامة خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن المسابقات تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وتحت إشراف خليل خليفة على، مدير إدارة الشباب سيوة، ومجلس إدارة مركز شباب سيوة برئاسة أحمد يوسف منصور.

وفي سياق آخر، قال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن الإدارة العامة للتعليم المدنى والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية في برنامج التعليم المدني، تحت شعار "تنمية.. مواطنة.. جمهورية جديدة"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح للفئة العمرية من سن 18 وحتى 35 سنة، وذلك بمركز الإرشاد الزراعى بمحافظة مطروح.

_ برامج التعليم المدنى

وأوضح أن أحمد رمضان، مدرب التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، راجع سريعًا ماهية برامج التعليم المدني وأهدافه وأهميته للمشاركين، بالإضافة إلى توضيح نشاط المنضدة والكرسي، ونشاط البالون الطائر، والذين يسعون لشرح فكرة أن يكون المشاركون قادرين على فهم مفهوم المشاركة وأهميتها في حل المشكلات داخل المجتمع، وتحديد دور الفرد في حل مشكلات المجتمع، وكذلك تشجيع المجتمع ودعمه لمشاركة الفرد وأهمية التخطيط وتحديد الهدف المراد تنفيذه والمشاركة بين أفراد المجتمع.