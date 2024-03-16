السكرتير المساعد لمطروح يتابع تطوير منطقة حي الشروق بالكيلو 7

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمرافقة المهندس محمد العشري، مدير عام مديرية الطرق في المحافظة، لتفقد أعمال تطوير منطقة حي الشروق في الكيلو ٧ ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بما في ذلك تركيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي للوصلات المنزلية ووصلات التشغيل وربطها بشبكة الصرف الصحي.

كما قام السكرتير العام المساعد للمحافظة بتفقد تعديل مسار خطوط وكابلات الكهرباء مع توسيع الشارع الرئيسي لمدخل الحي، بالإضافة إلى أعمال الرصف بعد توسيع الشارع وإزالة العوائق.

وتابع السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح إزالة المعوقات لضمان سرعة إنجاز الأعمال مع متابعة التنسيق بين جميع الجهات المعنية في أعمال البنية التحتية من مجلس مدينة مرسي مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع كهرباء مطروح ومديرية الطرق وغيرها لتوفير مزيد من الخدمات في إطار جهود المحافظة لتطوير المنطقة بشكل حضاري وتسهيل حركة المرور وخدمة المواطنين.