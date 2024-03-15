الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يفتتح مسجد "عبدالسلام حماد" بمنطقة الخروبة

اللواء خالد شعيب،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، يرافقه الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، مسجد عبدالسلام حماد، بمنطقة الخروبة بحضور المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد والنائب حسن أبو قديرة والعمدة عبدالكريم يونس، رئيس مجلس العمد والمشايخ، ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات التنفيذية وعمد ومشايخ مطروح. 

وأوضح الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن المسجد تم إنشاؤه بالجهود الذاتية تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح  بتكلفة ٦ ملايين جنيه، حيث إنه  يسع نحو ألف مصل، ويضم مصلى سيدات ودارًا لتحفيظ القرآن واستراحة للإمام وغيرها، مع استيعاب التوسعات المستقبلية لخدمة المنطقة التي تشهد عمرانًا جديدًا. 

فضل شهر رمضان

وفي خطبة الجمعة، أكد وكيل وزارة الأوقاف، فضل شهر رمضان وفضل الطاعات والقربات وإعماره بالذكر والتعبد والعناية بالتكافل رعاية للفقراء والمحتاجين، مشيرًا إلى أن الصيام ليس امتناعًا عن الأكل والشراب، ولكنه امتناع عن كل المحرمات التي نهانا الله عنها كالربا والنميمة وأكل المال الحرام وغيرها. 

من جهته، قدَّم اللواء خالد شعيب، التهنئة لأهالي منطقة الخروبة على افتتاح المسجد الكبير الجديد، موضحًا أن هذه المنطقة من المناطق الواعدة التي تحظى باهتمام المحافظة. 

محافظ مطروح يفتتح مسجد
محافظ مطروح يفتتح مسجد "عبدالسلام حماد
محافظ مطروح يفتتح مسجد
محافظ مطروح يفتتح مسجد "عبدالسلام حماد
محافظ مطروح يفتتح مسجد
محافظ مطروح يفتتح مسجد "عبدالسلام حماد
محافظ مطروح يفتتح مسجد
محافظ مطروح يفتتح مسجد "عبدالسلام حماد
محافظ مطروح يفتتح مسجد
محافظ مطروح يفتتح مسجد "عبدالسلام حماد
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محافظ مطروح منطقة الخروبة تكلفة ٦ مليون جنيه مسجد عبد السلام حماد مطروح

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