عادات وتقاليد أهل سيوة في رمضان.. ندوة بمكتبة مصر العامة

نظمت مكتبة مصر العامة بسيوة، ندوة بعنوان عادات وتقاليد أهل سيوة في الاحتفال بشهر رمضان المبارك، في إطار مبادرة تراثنا هويتنا وتطرقت الندوة إلى عادات وتقاليد الاحتفاء بالشهر الفضيل.

_المجتمع السيوى

وقال محمد عمران جيري، مدير مكتبة مصر العامة بسيوة، إن واحة سيوة الواقعة جنوب غرب مدينة مرسى مطروح البالغ عدد سكانها حوالى ٣٥ ألف نسمة لهم عادات وتقاليد في الاحتفال بشهر رمضان تمثل خصوصية المجتمع السيوي، فنجد فور الوصول للواحة المساجد التي تحمل روحانيات جميلة كالمسجد العتيق بقلعة شالي والمسجد الكبير ومسجد السبوخة ومسجد أغورمي وغيرها العشرات.

_مظاهر الاحتفال بشهر رمضان بسيوة

وأوضح عمران جيري، أن نجد أن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان بسيوة منها الاحتفاء بالشاب الذي يصوم لأول مرة فيتم دعوته لتناول وجبة الإفطار عند الجيران والأقارب، فأغلب الشهر يقضيه تلبية لدعوة الأقارب والجيران تشجيعا واحتفاء به وفي آخر الشهر تصنع له الأسرة أكلة تسمى أشنجوط، وهي عبارة عن بطة مسلوقة وبها بيض مسلوق وملفوفة بالرقاق فيقوم بدعوة أصدقاءه للاحتفال معه بمناسبة إتمامه صيام شهر رمضان كاملا.

_المسحراتي

أشار مدير مكتبة مصر العامة بسيوة إلى أن عرفت سيوة المسحراتي الذى يحمل الدف ويطوف في الواحة لإيقاظ الصائمين مرددا كلمات باللغة الأمازيغية “أكروت ياسحارة اشمى حبه نتغاره”، أي “قوموا يامن تريدون السحور أعطوني بعضا من الخبز”، وكانت الحياة بسيوة قديما بسيطة، وكانت الوجبات خفيفة، وكان لليلة القدر احتفال خاص بسيوة، إذ تجتمع الأسرة في هذه الليلة لصنع أكلة دسمة يشارك بها الجميع، وعرفت سيوة تعليق الزينة في البيوت والشوارع احتفاء بالشهر الكريم.

