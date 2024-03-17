مطروح تحتفل بمرور 1084 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر

انطلقت - منذ قليل - فعاليات الاحتفال السنوي للجامع الأزهر الشريف ومرور 1084 عامًا هجريًّا على تأسيسه، وذلك في مكتبة مصر العامة بمطروح، بحضور السكرتير العام نائبا عن محافظ مطروح اللواء خالد شعيب والشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والشيخ عبدالحكيم سلطان مدير عام منطقة وعظ مطروح والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الاوقاف بمطروح وممثل الكنيسة وعددا من القيادات التنفيذية.

_فقرات الاحتفال

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فقرات وأنشطة متنوعة منها نشاط للخط العربي، والإنشاد الديني لمواهب منطقة مطروح الأزهرية، وفقرات متنوعة استعراضية وشعرية.

_4 معاهد أزهرية

وشارك في فعاليات الاحتفال 4 معاهد بإدارة مطروح التعليمية، وتم تقديم عروض تضمنت "الإنشاد الجماعي لطالبات معهد فتيات مطروح، والوافدين بمعهد بنين مطروح، فقرة شعرية لمعهد بنين مطروح، فقرة استعراضية للأطفال معهد مطروح النموذجي، وانشودة دينية لأطفال معهد مطروح الإبتدائي".

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

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