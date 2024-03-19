"شعيب" يهنئ أمهات مطروح المثاليات على مستوى الجمهورية

هنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية من محافظة مطروح وهن تيسير محمود دهيم، الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية، شهيرة محمد راضى الأم المثالية لابن من ذوى الاعاقة بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن نتيجة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وسيتم تكريمهن من قبل الرئيس السيسى.

_الأمهات المثاليات على مستوى مدن ومراكز المحافظة

كما قدم محافظ مطروح التهنئة لجميع الأمهات المثاليات على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وهن لبنى عاطف محمد الثانية على مركز مطروح وكاميليا كمال الدين الثالثة على مركز مطروح وزينب على راشد الام المثالية عن مركز العلمين ولبنى محمد أحمد الام المثالية عن مركز الضبعة مؤكدًا على اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات.

وفي سياق أخر كان قد وجه اللواء خالد شعيب، الشكر لجهود المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لما يبذل من جهود للتواصل والتنسيق لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين مع الجهات المختلفة.



جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في إطار الحرص على الاستماع عن قرب لشكاوى المواطنين والاستجابة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الملحة، وتوفير مزيد من الخدمات، وذلك بحضور المهندس حسين السيني السكرتير العام المساعد وعددا من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات.

واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، في بداية اللقاء جهود إدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من ١٥ ديسمبر حتى أول مارس الجارى، من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية ومساعدات علاج مع تكفل نفقات علاج لغير القادرين، بإجمالي بمبلغ ٥٣١ ألف جنيه، استفاد منها عدد ٧٠٢ مواطن من غير القادرين والأولى بالرعاية، بجانب تلبية طلبات ٣٣٨٩ من المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى، من إجمالي ٣٥٠٠ شكوى بنسبة تنفيذ ٩٧%.