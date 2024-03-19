الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توزيع 4000 كرتونة رمضان على الأسر بالأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أطلق حزب حماة الوطن بمطروح عددا من المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، في جميع مدن المحافظة الثمانية والتي تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين، عن طريق توزيع 4000 كرتونة رمضان وتدشين وإطلاق مبادرة افطار صائم لتوزيع الوجبات والمشروبات قبل الافطار، بالاضافة الي المشاركة، في معرض " أهلا رمضان " بتوفير اللحوم البلدي الطازجة باسعار 300 جنيه للكيلو، تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب والدلتا لحزب حماة الوطن.

توزيع 4000 كرتونة

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن تم توزيع 4000 كرتونة أو "شنطة رمضان" علي الاسر الاولي بالرعايا والعمال بالمصالج الحكومية والعمالة الغير منظمة يأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة "، والتي تعد أهم المشروعات القومية.

اطلاق عدد من المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك 

وأكد النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح بان اطلاق الحزب عدد من المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، يأتي انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لدور الحزب وتنفيذًا لاستراتيجية دعم المواطن، خاصة الفئات الاولي بالرعاية والاسر الاكثر احتياجا والعمالة الغير منتظمة للتخفيف عليهم طبقا لتوجهات القيادة السياسية.

مبادرة  إفطار صائم

وتواصل أمانة الشباب بحزب حماة الوطن بمطروح العمل بمبادرة " إفطار صائم " بشهر رمضان 1445، بتوزيع عصائر ومياة معدنية وتمور قبل الإفطار في الشوارع والميادين العامة علي المواطنين بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة إفطار صائم، والتي أطلقها حزب حماة الوطن بكافة ربوع الجمهورية.

وكان قد واصل حزب “حماة الوطن” بمطروح استقبال وتلقي شكاوى المواطنين من خلال أمانة الأزمات والكوارث بالحزب في قطاعات الكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والإنارة والنظافة.

واعلن الحزب في بيان اعلامي سابق له انه تم استقبال وحل وابلاغ عن أكثر من 141 شكوى خلال الفترة الماضية تنفيذًا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.  

حزب حماة الوطن بمطروح المبادرات المجتمعية شهر رمضان التخفيف عن كاهل المواطنين مطروح

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