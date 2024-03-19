التحالف الوطنى بمطروح يوزع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

وزع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمانة محافظة مطروح، 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

_10 آلاف كرتونة مواد غذائية

وأوضح شريف حليو، منسق عام التحالف الوطني بمحافظة مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه تم توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز محافظة مطروح الثمانية، وذلك منذ بدء شهر رمضان المبارك.

_الأسر الأولى بالرعاية

وأضاف منسق عام التحالف الوطني بمحافظة مطروح أن التحالف الوطني بمحافظة مطروح يستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين داخل مدن ومراكز المحافظة الثمانية، فضلًا عن الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية داخل القرى والتجمعات الصحراوية.

_ استمرار أنشطة التحالف الوطني

وأكد استمرار أنشطة التحالف الوطني داخل محافظة مطروح خلال شهر رمضان، حيث سيتم توزيع جوائز على الفائزين في دوري مراكز الشباب، بالإضافة إلى تكريم حفظة القرآن الكريم في ليلة القدر، مشيرًا إلى استقبال ما يقرب من 45 ألف صائم في مائدة الإفطار بمدينة الحمام وقرية رأس الحكمة على مدار شهر رمضان الكريم.