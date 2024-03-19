الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"رمضان فرص ومنح" لقاء توعوي لخريجي الأزهر في مدينة الحمام بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، لقاء توعويا لرواد الوحدة الصحية، بمدينة الحمام، تحت عنوان «رمضان فرص ومنح».

_فرص الشهر الكريم

وأوضح  الشيخ  عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الحمام، وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الفرص التي يمنحها الشهر الكريم لإعادة بناء الشخصية وتغييرها وتطويرها فى مقاومة ما تقتضيه غريزة الإنسان من طعام وشراب وشهوات، فتقوى إرادته على عاداته، ويقاوم نفسه ويرودها ويترفع بها عن عيوبها ونقائصها، ليرتقي بها إلى الكمال.

_التحديات

أكد عضو المنظمة الضوء على أبرز التحديات التى تواجه المسلمة الصائمة خلال شهر رمضان المبارك ومن أبرزها تحديات وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعى والتحديات الاجتماعية والنفسية، ناصحًا الحاضرات بضرورة استغلال تلك التحديات والفرص واستثمارها فى التقرب إلى الله بالطاعات المختلفة.

وفى نهاية اللقاء، أشار الشيخ عاصم حماد، لبعض الأمور الفقهية التي تخص المرأة في الصيام، أعقبها تم فتح باب الاستفسارات والمناقشة والتي تدور حول موضوع اللقاء، وتم توضيحا للحاضرات.

وفي سياق أخر، كان قد أكد الشيخ عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الحمام، وعضو منظمة خريجي الأزهر بمطروح، أهمية الوقت وحسن استغلاله لما له من مكانة مهمة في حياة كل شخص، لأن هدره يؤثر سلبا على نجاح الإنسان وتقدمه.

ندوة توعوية لطلاب معهد بنين الحمام

جاء ذلك خلال ندوة توعوية لطلاب معهد بنين الحمام، التابع لإدارة الحمام التعليمية، بعنوان إدارة الوقت في الإسلام، وذلك بحضور فضيلة الشيخ حسين عبد الهادي، وعدد من وعاظ إدارة الحمام، فضيلة الشيخ حسين عبد الفتاح، والشيخ خميس مدكور، وتنظيم أنيس منصور، الإخصائي الاجتماعي بالمعهد.

إدارة الوقت

وتناولت الندوة عرضا لمفهوم إدارة الوقت لغة وإصلاحا، وأسماءه المختلفة في القرآن الكريم، ومكانته، مستشهدًا بقول الله تعالي (والعصر إنّ الإنسان لفي خسر)، موضحا أنه إذا أقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بشيء من مخلوقاته فهذا يدل على عظمته، فالوقت مهم لأي إنسان لذا يجب علينا أن نستخدمه فيما ينفعنا.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لقاء توعوى رواد الوحدة الصحية مدينة الحمام منظمة خريجي الأزهر بمطروح

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منظمة خريجى الأزهر بمطروح تنظم ندوة عن إدارة الوقت فى الإسلام

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