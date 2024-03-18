الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الأم المثالية بمطروح".. شهيرة وهبت حياتها لرعاية أبنائها الثلاثة من ذوي الهمم

الأم المثالية لأبناء
الأم المثالية لأبناء من ذوي الهمم بمحافظة مطروح

فازت شهيرة راضي محمد عمر التي تبلغ من العمر 55 عاما في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 "أم لأبناء من ذوي الهمم" وتواصلت الدستور معها عقب الإعلان عن الأسماء.  

أم لثلاث أبناء من ذوي الهمم


قالت شهيرة راضي الأم المثالية بمحافظة مطروح، إنها تزوجت وهي في عمر الـ 18 عاما وأنجبت 3 أطفال من ذوي الهمم إعاقة ذهنية وحركية وقررت أن توهب حياتها لخدمتهم.

وأوضحت أن أبنائها في عمر الثلاثين وهم "كريم ويبلغ من العمر 35 عاما وإيمان 34 عاما وهبة 33 عاما" ونقلت إقامتها من محافظة الإسكندرية إلى محافظة مطروح ورغم المسئولية الكبرى، إلا أنها خدمت بكامل طاقتها أبنائها  داخل المنزل ورافقتهم في العلاج الطبيعي وحينما أجروا العمليات الجراحية.

_هدية زوجها 

وأشارت إلى أن زوجها كافئها ودون علمها تقدم لأوراقها في مسابقة الأم المثالية "كانت مفاجأة وهدية من زوجي.. فرحت جدا أن ربنا كرمني وبقيت الأم المثالية.. ربنا يقوي كل أم على اللي عندها.. الأم مبتتعوضش" موجهة رسالتها لجميع الأمهات: «اصبروا وأهم شيء تربية الأبناء ورعايتهم.. اعملوا كل اللي عليكوا وربنا هيجازيكم الخير". 

أم لأبناء من ذوي الهمم شهيرة راضي محمد مسابقة الأم المثالية لعام 2024 مطروح محافظة مطروح

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