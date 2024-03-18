الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الأم المثالية بمطروح".. عالت أسرتها بعد مرض زوجها واستشهد نجلها فى سيناء

الأم المثالية لمحافظة
الأم المثالية لمحافظة مطروح

فازت تيسير محمود دهيم محمد التي تبلغ من العمر 61 عامًا من محافظة مطروح بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 وتواصلت الدستور معها عقب إعلان النتائج.

 

  • قصة الكفاح

وبدموع الفرح.. قالت تيسير محمود دهيم الأم المثالية بمحافظة مطروح، إنها تزوجت عام 1985 ونقلت إقامتها إلى محافظة مطروح عام 1994 ولديها 3 أبناء وهم أحمد محمد سعد حاصل على بكالوريس خدمة اجتماعية بجامعة المنصورة، وطه محمد سعد حاصل على بكالوريس علوم عسكرية، سعد محمد سعد حاصل على بكالوريس هندسة من جامعة القاهرة. 

وأوضحت الأم المثالية، خلال حديثها لـ"الدستور"، أن زوجها كان يعمل في مديرية الطب البيطري وأصيب بتصلب في الشرايين وجلطة في القلب وتم إجراء عملية جراحية له "زرع شرايين في القدم، قلب مفتوح" واستمر في إجراء العمليات الجراحية كل شهرين ولعدم مقدرته على العمل أصبح قعيد الفراش ورغم صغر سنها فإنها تحملت المسئولية ولعبت دور الأب والأم  وعالت أسرتها. 

 

استشهاد نجلها

وأكدت الأم المثالية عن محافظة مطروح، أنها عملت معلمة ثم مدير لإحدى المدارس بمحافظة مطروح واستمرت في كفاحها حتى حصل أبنائها على الشهادات العليا وزوجتهم جميعًا، موضحة أن نجلها "طه" كان ضابطًا في القوات المسلحة برتبة رائد واستشهد في إحدى العمليات العسكرية وهو يدافع عن أرض الوطن في العريش في  ٨ ديسمبر ٢٠١٧ ثم توفي زوجها عام ٢٠٢٠. 

 

  • مسابقة الأم المثالية

وأعربت تيسير محمود دهيم محمد عن سعادتها بفوزها في مسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية، موجهة رسالتها لجميع الأمهات: «حاربوا الظروف واصبروا.. الأم المصرية من أفضل أمهات العالم بتتحمل الظروف والمسئولية.. الأم المصرية هي القاعدة الأساسية للمنزل». 

تيسير محمود دهيم محافظة مطروح المركز الثالث على مستوى الجمهورية مسابقة الأم المثالية لعام 2024 مطروح

مواد متعلقة

انطلاق القافلة الطبية المجانية بقرية المثانى غرب مطروح

وكيل «صحة مطروح»: انتشار مكثف لفرق المبادرات الرئاسية خلال شهر رمضان

محافظ مطروح يناقش خطر الأنيميا المنجلية على صحة المجتمع السيوي

مطروح تحتفل بمرور 1084 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر

وكيل شباب مطروح: مسابقة لحفظ القرآن الكريم فى سيوة

«مطروح الأزهرية» تحتفي بذكرى مرور ١٠٨٤ عامًا على تأسيس الجامع الأزهر.. غدًا

«صحة مطروح»: لجان لمراقبة الأغذية وإعدام أكثر من 80 كيلو أغذية فاسدة

وكيل صحة مطروح: تشكيل لجان فنية لرصد السلبيات التى تعوق تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024.. الأولى من الدقهلية

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

سعر الدولار اليوم ثامن يوم رمضان 2024 خلال منتصف التعاملات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء