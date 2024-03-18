"الأم المثالية بمطروح".. عالت أسرتها بعد مرض زوجها واستشهد نجلها فى سيناء

فازت تيسير محمود دهيم محمد التي تبلغ من العمر 61 عامًا من محافظة مطروح بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 وتواصلت الدستور معها عقب إعلان النتائج.

قصة الكفاح

وبدموع الفرح.. قالت تيسير محمود دهيم الأم المثالية بمحافظة مطروح، إنها تزوجت عام 1985 ونقلت إقامتها إلى محافظة مطروح عام 1994 ولديها 3 أبناء وهم أحمد محمد سعد حاصل على بكالوريس خدمة اجتماعية بجامعة المنصورة، وطه محمد سعد حاصل على بكالوريس علوم عسكرية، سعد محمد سعد حاصل على بكالوريس هندسة من جامعة القاهرة.

وأوضحت الأم المثالية، خلال حديثها لـ"الدستور"، أن زوجها كان يعمل في مديرية الطب البيطري وأصيب بتصلب في الشرايين وجلطة في القلب وتم إجراء عملية جراحية له "زرع شرايين في القدم، قلب مفتوح" واستمر في إجراء العمليات الجراحية كل شهرين ولعدم مقدرته على العمل أصبح قعيد الفراش ورغم صغر سنها فإنها تحملت المسئولية ولعبت دور الأب والأم وعالت أسرتها.

استشهاد نجلها

وأكدت الأم المثالية عن محافظة مطروح، أنها عملت معلمة ثم مدير لإحدى المدارس بمحافظة مطروح واستمرت في كفاحها حتى حصل أبنائها على الشهادات العليا وزوجتهم جميعًا، موضحة أن نجلها "طه" كان ضابطًا في القوات المسلحة برتبة رائد واستشهد في إحدى العمليات العسكرية وهو يدافع عن أرض الوطن في العريش في ٨ ديسمبر ٢٠١٧ ثم توفي زوجها عام ٢٠٢٠.

مسابقة الأم المثالية

وأعربت تيسير محمود دهيم محمد عن سعادتها بفوزها في مسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية، موجهة رسالتها لجميع الأمهات: «حاربوا الظروف واصبروا.. الأم المصرية من أفضل أمهات العالم بتتحمل الظروف والمسئولية.. الأم المصرية هي القاعدة الأساسية للمنزل».