السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

«مطروح الأزهرية» تحتفي بذكرى مرور ١٠٨٤ عامًا على تأسيس الجامع الأزهر.. غدًا

تحتفي منطقة مطروح الأزهرية، صباح غد الأحد، بذكرى مرور ١٠٨٤ عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، بالقاعة الكبري بمكتبة مصر العامة، وسط مدينة مرسي مطروح، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة، وعدد من معلمي وطلاب معاهد منطقة مطروح الأزهرية.

_الجامع الأزهر

 

ويتضمن الاحتفاء فقرات متنوعة من من الفعاليات، تستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز أنشطته ومشاركته الدولية والمحلية، لخدمة الإنسانية، ونشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، وأفلام وثائقية عن الأزهر وتاريخه، بالإضافة إلي فقرات طلابية متنوعة، يقدمها طلاب الأزهر والوافدين، من معاهد المنطقة.

 

_الأزهر الشريف والأوقاف

 

كما يتضمن الاحتفاء كلمات متنوعة لقطاعات الأزهر الشريف والأوقاف، وبيت العائلة المصرية، والجامعة، وتختتم بكلمة لقائد الإقليم محافظ مطروح

 

_ذكرى تأسيس الجامع الأزهر


 
وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر فى مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر فى السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

 

وفي سياق أخر كان قد كرم الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الطلاب والمعلمين المتميزين خلال فعاليات مبادرة "أقرأ لتستنير"، التي نظمتها إدارة المكتبات، بالتعاون مع العلاقات العامة، بمنطقة مطروح الأزهرية، بمقر معهد بنين مطروح النموذجي.

 

سورة العلق تتكلم عن القراءة تأكيدا على أهميتها وأثرها في حياة الإنسان

 

وقال رئيس المنطقة خلال التكريم أن هذه الأمة تشرفت بأن جعلت خير الأمم، مستمدة تعاليمها من كتابها العظيم، موضحًا أن الآيات الخمس الأولى في سورة العلق تتكلم عن موضوع القراءة تأكيدا على أهميتها وأثرها في حياة الإنسان وبناء حضارته.

منطقة مطروح الأزهرية تأسيس الجامع الأزهر السابع من شهر رمضان ذكرى مرور ١٠٨٤ عام ا هجري ا مطروح

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رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطلاب والمعلمين المتميزين في مبادرة "أقرأ لتستنير"

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