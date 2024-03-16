وكيل صحة مطروح: تشكيل لجان فنية لرصد السلبيات التى تعوق تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

قام الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بالمرور على مستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدي توافر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر فصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

- الخدمات الطبية

وتفقد وكيل صحة مطروح قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العناية المركزة باطنة وعناية الجراحة، وكذلك قسم الجراحة العامة بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

- رصد السلبيات

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم تكليف عدة لجان فنية وإدارية للمرور والمعايشة بمستشفي مطروح العام يوميا، من الساعة الـ9 صباحا حتى منتصف الليل، وذلك لرصد السلبيات، والمشاكل التي قد تعوق أعمال تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وحلها على الفور ومن المهد، حتى ينعم المواطن بخدمات صحية وطبية على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الجميع يعمل وفق منظومة متكاملة الهدف الأساسي، والرئيسي منها خدمة المواطنين، مؤكدًا أن المواطن له الحق الكامل في تلقي خدمات صحية مميزة.

- مستشفى مطروح العام

وأشار إلي أن اللجان تضم كلا من أعضاء إدارات الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الكلى ومدير إدارة الطوارئ وفريق الجودة والتفتيش المالى والإدارى وخدمة المواطنين والتمريض والصيدلة والأشعة والمعامل والرقابة الداخلية ومكافحة العدوي والشئون الإدارية، لمتابعة ومراجعة جميع الأعمال بالمستشفى، والوقوف على أى احتياجات وتلافى أوجه القصور إن وجدت أثناء تأدية الخدمات الطبية بالمستشفي والوقوف جنبًا الى جنب لمساعدة إدارة مستشفى مطروح العام لتلافي عقبات.

واطمأن وكيل صحة مطروح علي الحالة الصحية لبعض المرضي وكذا إجراء كل الفحوصات الطبية لهم وإجراءات العرض علي مستشفيات الإحالة لأخذ الرأى الفنى السليم لصالح المريض، مشيرا إلي تنفيذ زيارات أخرى متكررة للوقوف على ما نُفذ من توصيات وتلبية مطالب واحتياجات المرضى وذويهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي.

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