«صحة مطروح»: لجان لمراقبة الأغذية وإعدام أكثر من 80 كيلو أغذية فاسدة

كلف الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عدة لجان من القسم الوقائي بالمديرية للمرور ومتابعة الاسواق فى نطاق مدينة مرسى مطروح.

_المنشآت الغذائية والأسواق





وقامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمطروح، بحملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في نطاق مدينة مطروح، برئاسة أشرف محفوظ وأحمد عبد العال وأدهم محمد، حيث تم المرور على 10 منشأت غذائية وتم إعدام أكثر من 80 كجم أغذية فاسدة (جبن ومجمدات وغيرها)، وعصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 6 عينات وتحرير 8 محاضر جنح صحيه لعدم حمل شهادات صحيه مع العاملين ولعدم اتباع قواعد النظافه العامه بالمنشأت وجاري العرض علي النيابة العامة.

_ حفاظًا علي الصحة العامة

وأكد وكيل صحة مطروح علي استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشأت التى تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

المرور على مستشفى مطروح العام

وفي سياق أخر، كان قد قام الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم السبت، بالمرور على مستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدي توافر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر فصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

وتفقد وكيل صحة مطروح قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العناية المركزة باطنة وعناية الجراحة، وكذلك قسم الجراحة العامة بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

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