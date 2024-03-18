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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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انطلاق القافلة الطبية المجانية بقرية المثاني غرب مطروح

قافلة طبية
قافلة طبية

انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح، صباح اليوم الإثنين، في قرية المثاني التابعة لإدارة النجيلة الصحية غرب مطروح وتستمر حتى غدٍ الثلاثاء.

_ التخصصات الطبية

وتتضمن أعمال القافلة الطبية الكشف على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، حيث تضم القافلة عدة تخصصات طبية (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد - التثقيف الصحي)، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، وعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم، وذلك تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية بصحة مطروح.

_تقديم الخدمات الطبية

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا.

القافلة الطبية المجانية مديرية الصحة بمطروح قرية المثان غرب مطروح صحة مطروح

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