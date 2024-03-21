أمينة المرأة بحماة الوطن بمطروح: تكريم الرئيس لي كأم مثالية لحظات جميلة

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تيسير محمود دهيم محمد الأم المثالية على محافظة مطروح والثالثة على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح، مع مجموعة من الأمهات المثاليات والنماذج المشرفة، وذلك ضمن فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024.

الأمهات المثاليات والنماذج المشرفة

وحرص الرئيس السيسي، علي تكريم الأمهات المثاليات والنماذج المشرفة، بحضور السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

تكريم المرأة المصرية

وقالت تيسير محمود دهيم امينة المراة بحزب حماة الوطن بمطروح بان تكريم الرئيس السيسي لي في حضور قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسى لحظات جميلة ولا توصف عن مدي السعادة التي أشعر بها، خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024.

مسيرة العطاء

وأوضحت قائلة: "كنت سعيدة للغاية بالتكريم وكنت في منتتهى الفخر لمحافظتي مطروح والحزب ولأبنائي"، مضيفة: "إحساس إني أكون واقفة أمام الرئيس السيسي والسيدة الأولى إحساس مختلف وسعدت للغاية بتشجيعه لي لمواصلة مسيرة العطاء مع أحفادي".

أمينة المرأة بحزب حماة الوطن

وأهدت أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح تكريم رئيس الجمهورية في حفل الأمهات المثاليات إلى عائلتها وأسرتها، مؤكدة على أن هذا أفضل تقدير لمسيرة العطاء التي قضيتها وهي دافع قوي لاستكمال المسيرة لكي أحقق وأخدم بلدي مصر ومحافظتي مطروح الواعدة من خلال حزب حماة الوطن.

وعملت الأم المثالية لمطروح والثالثة علي الجمهورية، معلمة ثم مدير مدرسة بمطروح واستمرت في عطائها حتى حصل أبنائها على الشهادات العليا وزوجتهم جميعًا، موضحة أن نجلها “طه” كان ضابطًا في القوات المسلحة برتبة رائد واستشهد في إحدى العمليات العسكرية وهو يدافع عن أرض الوطن في العريش في 8 ديسمبر 2017 ثم توفى زوجها عام 2020، الذي كان يعمل في مديرية الطب البيطري وأصيب بتصلب في الشرايين وجلطة في القلب/ ولعبت دور الأب والأم وأعالت أسرتها.

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