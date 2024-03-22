بعد تحريك أسعار الوقود.. زيادة سعر تعريفة ركوب سيارات الأجرة الداخلية 15% والتاكسى 10% بمطروح

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة نحو ١٥%، سواء لخطوط السرفيس الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح بالإضافة إلى رفع تسعيرة أجرة التاكسي بنسبة ١٠% فقط.

_ تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

_البنزين

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بزيادة واحد جنيه إعتباراً من اليوم الجمعة ٢٢ مارس الجارى لتصبح كالآتي “ ١١جنيه للتر البنزين 80 ، و12,50 جنيه للتر البنزين 92 ، و 13,50جنيه للتر البنزين 95” لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلي كما قررت اللجنة زيادة سعر السولار من٨،٢٥ جنيه إلى ١٠ جنيهات للتر.

_تكثيف حملات الرقابة

ووجه محافظ مطروح بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو أى محاولة لإستغلال المواطنين.

_قائمة التعريفة الجديدة

وشدد محافظ مطروح على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف ،ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة مناشدا المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 لغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

وحصلت الدستور علي قائمة تعريفة الأجرة لخطوط سير سيارات الأجرة الداخلية والخارجية.

سعر تعريفة ركوب سيارات الأجرة الداخلية والمحافظات

سعر تعريفة ركوب سيارات الأجرة الداخلية والمحافظات

سعر تعريفة ركوب سيارات الأجرة الداخلية والمحافظات