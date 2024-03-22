"لا تتهاون".. أرقام للإبلاغ عن أى زيادة غير مبررة فى أجرة المواصلات بمطروح

ناشدت محافظة مطروح، اليوم الجمعة، المواطنين التواصل الفوري على رقم الغرفة الرئيسية بالديوان العام 0464933158، وذلك حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة التي تم تحديدها لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

تحريك تعريفة الركوب

وقرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة 15%، سواء لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، بالإضافة إلى رفع تسعيرة أجرة التاكسى بنسبة 10% فقط.

تكثيف حملات الرقابة

وكان قد وجّه محافظ مطروح بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور، ومباحث المرور، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو أى محاولة لاستغلال المواطنين.

قائمة التعريفة الجديدة

وشدد محافظ مطروح على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محددًا عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة، مناشدا المواطنين التواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 لغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية، والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بزيادة واحد جنيه اعتبارًا من اليوم الجمعة 22 مارس الجارى، لتصبح كالآتي: 11 جنيها للتر البنزين 80، و12.50 جنيه للتر البنزين 92، و13.50 جنيه للتر البنزين 95؛ لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلية، كما قررت اللجنة زيادة سعر السولار من 8.25 جنيه إلى 10 جنيهات للتر.