الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بمشاركة 30 فتاة.. ختام الدورة الرمضانية للاعبات مشروع "1000 بنت 1000 حلم" بمطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، أن إدارة الرياضة نفذت، اليوم الختامي للدورة الرمضانية على مستوى المحافظة لمشروع "1000 بنت 1000حلم"، بمشاركة 30 فتاة بإجمالى 3 فرق بمركز شباب مطروح، بنظام خروج المغلوب. 

الاهتمام بممارسة الرياضة

وأكد رفاعي، أن ذلك يأتي إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتعليمات الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة في ضوء رؤية مصر 2030.

تواصل تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية في برنامج التعليم المدني

في سياق آخر، كان قد قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن الإدارة العامة للتعليم المدنى والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، تواصل تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية في برنامج التعليم المدني، تحت شعار "تنمية.. مواطنة.. جمهورية جديدة"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح للفئة العمرية من سن 18 وحتى 35 سنة، وذلك بمركز الإرشاد الزراعي بمحافظة مطروح.

برامج التعليم المدني

وأوضح "رفاعي"، في بيان إعلامي سابق له، أن أحمد رمضان مدرب التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، راجع سريعا ماهية برامج التعليم المدني وأهدافه وأهميته للمشاركين، بالإضافة إلى توضيح نشاط المنضدة والكرسي، ونشاط البالون الطائر، والذين يسعون لشرح فكرة أن يكون المشاركون قادرين على فهم مفهوم المشاركة وأهميتها فى حل المشكلات داخل المجتمع، وتحديد دور الفرد في حل مشكلات المجتمع، وكذلك تشجيع المجتمع ودعمه لمشاركة الفرد وأهمية التخطيط وتحديد الهدف المراد تنفيذه، والمشاركة بين أفراد المجتمع.

الأنشطة التفاعلية

وأشار "رفاعي"، إلى أنه تم تعريف المشاركين تنفيذ العديد من الأنشطة التفاعلية التي تجعلهم  قادرون على تحديد المعلومات لاتخاذ القرار ومعرفة كيفية جمع المعلومات لأهميتها الشديدة في العمل على حل المشاكل واتخاذ القرارات، وذلك من خلال تلك الأنشطة التفاعلية بين الشباب المشارك. 

نظام خروج المغلوب مركز شباب مطروح وكيل الشباب والرياضة بمطروح مشروع ألف بنت ألف حلم مطروح

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