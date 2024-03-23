قبل انتهاء التصويت.. إقبال على انتخابات نقابة المحامين في مطروح

شهد مجمع محاكم مرسي مطروح، منذ قليل، إقبال من محامين محافظة مطروح للمشاركة في انتخابات نقابة المحامين واختيار مرشحيهم على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار رضا فتحي سليمان رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمطروح، والمستشار عبدالله أنصاري رئيس اللجنة الفرعية رقم 1، والمستشار عمرو سامي رئيس اللجنة الفرعية رقم 2.

ورصدت “الدستور” توافد المحامين علي اللجان التي تم تخصيصها في مجمع المحاكم لاختيار مرشحيهم على مقعد "النقيب العام، الإدارات القانونية، أعضاء مجلس النقابة".

وقال المستشار رضا فتحي سليمان رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بمطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، إن عدد أعضاء نقابة محامي مطروح المقيدين في الكشوفات ولهم حق التصويت اليوم واختيار مرشحيهم 1026 محاميًا.

_انتخابات نقابة المحامين

وأوضح أنه يتنافس على منصب النقيب 15 مرشحًا، بينما يتنافس 20 مرشحًا على منصب الإدارات القانونية، مشيرًا إلى أنه يختار محامو مطروح 25 عضوًا فقط من المرشحين على مقعد مجلس النقابة، حيث يتنافس "115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا".

_ انتظام عملية التصويت

وأشار إلى أنه يختار محامو مطروح مرشحيهم كالتالي: "نقيب عام واحد، 3 مرشحين عن الإدارات القانونية، 25 عضوًا عن مختلف محاكم الاستئناف"، مؤكدًا انتظام عملية التصويت منذ بدء ماراثون الانتخابات في الساعة التاسعة صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً ثم تبدأ عملية فرز الأصوات.

انتخابات نقابة المحامين في مطروح

انتخابات نقابة المحامين في مطروح

انتخابات نقابة المحامين في مطروح

انتخابات نقابة المحامين في مطروح

انتخابات نقابة المحامين في مطروح

انتخابات نقابة المحامين في مطروح

انتخابات نقابة المحامين في مطروح

انتخابات نقابة المحامين في مطروح

انتخابات نقابة المحامين في مطروح

انتخابات نقابة المحامين في مطروح

انتخابات نقابة المحامين في مطروح

انتخابات نقابة المحامين في مطروح

انتخابات نقابة المحامين في مطروح

انتخابات نقابة المحامين في مطروح

انتخابات نقابة المحامين في مطروح

انتخابات نقابة المحامين في مطروح

انتخابات نقابة المحامين في مطروح

انتخابات نقابة المحامين في مطروح