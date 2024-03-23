السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس اللجنة العامة بانتخابات المحامين في مطروح يتفقد سير الانتخابات باللجان الفرعية

جانب من تفقد سير
جانب من تفقد سير العملية الانتخابية

قام المستشار رضا فتحي سليمان رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بمحافظة مطروح، منذ قليل، بتفقد سير العملية الانتخابية باللجان الفرعية التي تم تحديدها لاستقبال المحامين المقيدين في الكشوفات لاختيار مرشحيهم على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة وذلك في مجمع محاكم مرسي مطروح.

_انتظام عملية التصويت

وأكد المستشار رضا فتحي سليمان علي أن عملية التصويت منتظمة منذ بدء ماراثون الانتخابات في الساعة التاسعة صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً دون أي معوقات.

_إقبال المحامين

وشهدت لجان محافظة مطروح إقبال كبير من المحامين للمشاركة في انتخابات نقابة المحامين  واختيار مرشحيهم على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك في مجمع محاكم مرسى مطروح تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار رضا فتحي سليمان رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمطروح، والمستشار عبدالله أنصاري رئيس اللجنة الفرعية رقم 1، والمستشار عمرو سامي رئيس اللجنة الفرعية رقم 2. 

وكان قد قال المستشار رضا فتحي سليمان رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بمطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، إن عدد أعضاء نقابة محامي مطروح المقيدين في الكشوفات ولهم حق التصويت اليوم واختيار مرشحيهم 1026 محاميًا.

_انتخابات نقابة المحامين

وأوضح أنه يتنافس على منصب النقيب 15 مرشحًا، بينما يتنافس 20 مرشحًا على منصب الإدارات القانونية، مشيرًا إلى أنه يختار محامو مطروح 25 عضوًا فقط من المرشحين على مقعد مجلس النقابة، حيث يتنافس "115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا".

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