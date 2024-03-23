السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بدء أعمال فرز اللجان بانتخابات نقابة المحامين في مطروح

رئيس اللجنة العامة
رئيس اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات بمطروح

بدأت مساء اليوم، أعمال فرز أصوات محامين مطروح الذين أدلوا بصوتهم بانتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة وذلك في مجمع محاكم مرسى مطروح، تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار رضا فتحي سليمان رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمطروح، والمستشار عبدالله أنصاري رئيس اللجنة الفرعية رقم 1، والمستشار عمرو سامي رئيس اللجنة الفرعية رقم 2.

 

ورصدت الدستور أعمال الفرز  بمجمع محاكم مرسى مطروح باللجان الفرعية 1 و2.

 

وكانت اللجان التي تم تخصيصها لماراثون انتخابات المحامين بمحافظة مطروح، شهدت إقبالا من المحامين   لاختيار مرشحيهم على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة.

 

وقال المستشار رضا فتحي سليمان رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بمطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، إن عدد أعضاء نقابة محامي مطروح المقيدين في الكشوفات ولهم حق التصويت اليوم واختيار مرشحيهم، 1026 محاميًا.

_انتخابات نقابة المحامين

وأوضح أنه يتنافس على منصب النقيب 15 مرشحًا، بينما يتنافس 20 مرشحًا على منصب الإدارات القانونية، مشيرًا إلى أن محامو مطروح يختارون 25 عضوًا فقط من المرشحين على مقعد مجلس النقابة، حيث يتنافس "115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا".

_ انتظام عملية التصويت

وأشار إلى أن محامي مطروح يختارون مرشحيهم كالتالي: "نقيب عام واحد، 3 مرشحين عن الإدارات القانونية، 25 عضوًا عن مختلف محاكم الاستئناف"، مؤكدًا انتظام عملية التصويت منذ بدء ماراثون الانتخابات في الساعة التاسعة صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً ثم تبدأ عملية فرز الأصوات. 

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فرز أصوات الناخبين انتخابات نقابة المحامين النقيب العام أعضاء مجلس النقابة العامة مطروح

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