السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إفطار جماعي.. التحالف الوطني يحتفل بيوم اليتيم فى مطروح (فيديو)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمانة محافظة مطروح، اليوم السبت، احتفالية يوم اليتيم 2024 وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وشريف حليو منسق عام التحالف الوطني امانه محافظة مطروح وأحمد سمير عضو التحالف الوطني والنائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد وممثلي الكنيسة والأوقاف وعددا من الاجهزة الأمنية والأطفال الأيتام وذوي الهمم.

وعلى هامش الاحتفال تم تنظيم فطار جماعي لـ 250 باصطحاب ذويهم بإجمالي 500 شخص وذلك على كورنيش مدينة مرسى مطروح وسط فرحة الأطفال. 

 

وأجرت “الدستور” بثا مباشرا أثناء احتفالية يوم اليتيم التي أقيمت بكورنيش مدينة مرسى مطروح ⬇️⬇️

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التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي محافظة مطروح إفطار جماعي احتفالية يوم اليتيم 2024 مطروح

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