عضو التحالف الوطني بمطروح: نستهدف الأسر الأكثر احتياجا بالقري والتجمعات الصحراوية

شارك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمانة محافظة مطروح، اليوم، في الاحتفالية التي نظمتها محافظة مطروح لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024.

جاء ذلك برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور نائبة المحافظ الدكتورة دينا عثمان والدكتور أحمد سمير عضو التحالف الوطني، ونواب البرلمان وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية والأمهات المكرمات ونماذج المرأة المشرفة.

الأمهات المثاليات والمرأة المصرية

وفي كلمته نقل الدكتور أحمد سمير عضو التحالف الوطني بمحافظة مطروح، تحيات شريف حليو منسق عام المحافظة إلي الحضور معربا عن سعادته بالمشاركة في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات والمرأة المصرية.

خطة عمل خلال شهر رمضان

وأوضح ان التحالف الوطني بمحافظة مطروح وضع خطة متكالمه للعمل خلال شهر رمضان المبارك للوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا والاولي بالرعاية ليس فقط في مدن ومراكز المحافظة الثمانية ولكن الوصول للأسر في القري والتجمعات الصحراوية وذلك بناءا علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

10 آلاف كرتونه مواد غذائية



وأضاف أنه منذ بدء شهر رمضان تم توزيع 10 آلاف كرتونه مواد غذائية، وإقامة مائدتي إفطار في مدينة الحمام وقرية رأس الحكمة لاستقبال ما يقرب من ٤٧ الف مواطن.

650 وجبه ساخنه

وأشار إلى أنه يتم يوميا توزيع ما يقرب 650 وجبه ساخنه علي الأسر الأكثر احتياجا قبل الإفطار من الحمام وحتي مدينة الضبعة فضلا عن المشاركة في دوري مراكز الشباب وتنظيم القوافل الطبية المجانية مؤكدا علي دور التحالف الوطني الهام في دعم ومساندة الاسر الاولي بالرعاية.



تخريج اجيال المستقبل



وقدم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة مطروح في ختام كلمته تحية اعزاز واجلال وتقدير لكل ام مصرية ضحت بالغالي والنفيس وضربت أروع الأمثلة في الصمود والتحدي لتخريج اجيال المستقبل.

هدايا عينية ودروع

واهدي التحالف الوطني أمانة محافظة مطروح هدايا عينية ودروع إلي الأمهات المثاليات لمحافظة مطروح والنماذج المتميزة.

احتفالية محافظة مطروح لتكريم المرأة المصرية

احتفالية محافظة مطروح لتكريم المرأة المصرية

احتفالية محافظة مطروح لتكريم المرأة المصرية

احتفالية محافظة مطروح لتكريم المرأة المصرية

احتفالية محافظة مطروح لتكريم المرأة المصرية