الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مطروح تحذر المواطنين من البناء المخالف فى الأراضى المخصصة للإسكان الاجتماعى

محافظة مطروح
محافظة مطروح

حذرت محافظة مطروح، في بيان إعلامي لها من البناء المخالف دون تراخيص أو التعدي على أراضي الدولة خاصة بمنطقة الـ60 فدانا غرب جامعة مطروح المخصصة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وسكن مصر القومي، وكذلك مساحة 30 فدانا بشارع الإمام مالك بعلم الروم. 

تطبيق سلطة القانون

 وأوضحت محافظة مطروح أنه قد سبق ونشرت المحافظة تخصيص هذه المساحات والتحذير من التعدى على هذه المواقع مع عدم التهاون في تطبيق سلطة القانون في إزالة أي تعد وعلى جميع أصحاب التعدى سرعة إزالته، حيث سيتم تطبيق القانون وإزالة جميع التعديات. 

المخطط التفصيلي لمدينة سيدي براني

وفي سياق آخر، كان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اعتمد المخطط التفصيلي لمدينة سيدي براني، وذلك بحضور المهندسة أمل عرفة، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة. 

وأوضح محافظ مطروح أن اعتماد المخططات يسهم بشكل كبير فى حل المشكلات العمرانية والحد من البناء العشوائي وتحقيق مزيد من الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين، مؤكدا أهمية الالتزام بتنفيذ وتفعيل تلك المخططات والتزام المواطنين بها ويسهم في عدم التعدى على أراضى الدولة أو إقامة عشوائيات. 

 

الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية

وأشار إلى أن اعتماد المخططات التفصيلية بالقرى والمدن  فى ظل الجمهورية الجديدة يأتي تلبية لاحتياجات المواطنين بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة مطروح والاستجابة لمطالب الأهالي بها بهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية، حيث يشتمل المخطط على كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية، وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى أنه تمت مراعاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، لتوفير حياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية لتظهر المدينة بالمظهر اللائق.

محافظة مطروح البناء المخالف بدون تراخيص مشروع الإسكان الإجتماعي سكن مصر القومي مطروح

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